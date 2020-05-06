Міністр культури РФ Ольга Любімова захворіла на коронавірус. Через хворобу вона виконує свої обов’язки дистанційно.

Про це повідомила прес-секретар міністра Анна Усачова.

– Результати тесту на Covid-19 позитивні, міністр уже тривалий час перебуває вдома, проводить робочі наради у режимі відеоконференції, бере участь у зустрічах і переговорах в онлайн-форматах, – зазначила Анна Усачова.

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За її словами, хвороба протікає у легкій формі, поки про госпіталізацію міністра не йдеться.

Нагадаємо, раніше ми писали, що прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін захворів на коронавірус. Він перебуває на самоізоляції. Виконуючим обов’язки прем’єр-міністра Кабміну РФ призначено першого віце-прем’єра Андрія Бєлоусова.

Джерела: РБК, Ольга Любімова