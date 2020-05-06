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Факти / Світ

На публіці з’явився двійник: Кім Чен Ина запідозрили в стратегії Гітлера

На церемонії відкриття заводу добрив у КНДР був присутній двійник Кім Чен Ина, а не справжній північнокорейський лідер.

Таким чином Кім Чен Ин вирішив приховати правду про своє здоров’я, припускають конспірологи.

На свіжих кадрах Кім Чен Ин був у чудовому настрої і виглядав здоровим, хоче ще минулого тижня поширилися чутки про те, що диктатор помер або тяжко захворів.

Раніше тирани, включаючи Адольфа Гітлера, Йосипа Сталіна та Саддама Хуссейна, використовували ту саму стратегію.

Нові та старі фотографії лідера КНДР порівняли за допомогою комп’ютерних технологій та визначили, що людина, яку сфотографували нещодавно на заводі добрив – це двійник.

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Осередком скептицизму є очі та зуби нещодавно зображеного Кім Чен Ина.

Нагадаємо, в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Кім Чен Ин важко захворів після невідкладної операції на серці. Журналісти посилалися тільки на джерела, а офіційні особи в Північній Кореї це спростовували.

Фото: Dreamstime

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