На публіці з’явився двійник: Кім Чен Ина запідозрили в стратегії Гітлера

На церемонії відкриття заводу добрив у КНДР був присутній двійник Кім Чен Ина, а не справжній північнокорейський лідер.

Таким чином Кім Чен Ин вирішив приховати правду про своє здоров’я, припускають конспірологи.

На свіжих кадрах Кім Чен Ин був у чудовому настрої і виглядав здоровим, хоче ще минулого тижня поширилися чутки про те, що диктатор помер або тяжко захворів.

Раніше тирани, включаючи Адольфа Гітлера, Йосипа Сталіна та Саддама Хуссейна, використовували ту саму стратегію.

Нові та старі фотографії лідера КНДР порівняли за допомогою комп’ютерних технологій та визначили, що людина, яку сфотографували нещодавно на заводі добрив – це двійник.

Читайте: Кім Чен Ин уперше за 20 днів “воскрес”, Трамп уже відреагував

Осередком скептицизму є очі та зуби нещодавно зображеного Кім Чен Ина.

More of old and new photos “Kim Jong-un” to compare. 更多「金正恩」新老照片對比。 pic.twitter.com/zvaMlUpTcP

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 2, 2020