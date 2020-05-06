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Факти / Світ

Президентські вибори у Польщі: голосування поштою не буде

Сенат Польщі відхилив законопроект, в якому пропонувалося проводити голосування на президентських виборах поштою через пандемію коронавірусу.

Вибори президента Польші мають відбутися 10 травня.

Проти законопроекту проголосували 50 сенаторів, а підтримали – 35, один утримався. Однак остаточне рішення ухвалить нижня палата польського парламенту – Сейм.

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Планується, що нижня палата розгляне документ у четвер, 7 травня.

Ідею провести голосування поштою багато критикують через сумніви щодо того, що поспіхом організовані вибори будуть проведені з дотриманням демократичних стандартів.

Крім того, Центральна виборча комісія Польщі запевняє, що проведення виборів 10 травня неможливе з юридичних і організаційних причин.

Раніше Факти ICTV писали, що Польща поступово виходить з карантину та вже на початку травня запровадила другий з чотирьох етапів послаблення обмежень.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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