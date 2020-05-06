У Туреччині зафіксували рекордну кількість нових випадків Covid-19

У Туреччині за останню добу зафіксували 2 253 нових випадки за тиждень, це найбільше число заражень з 30 квітня.

За словами міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджі, в країні почався другий етап боротьби з коронавірусом.

– Не дивлячись на те, що ми використовували слово нормалізація, мова не йде про повернення до нормального життя. Йдеться про вироблення нової норми, – сказав Коджа.

До речі, всього в світі зафіксували 3 732 046 випадків коронавірусу. На першому місці США. В країні захворіло 1 216 739 осіб.

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На другому місці за кількістю інфікованих Іспанія. Там Covid-19 виявили у 219 329 осіб.

Третю позицію займає Італія. В країні захворіли 214 457 осіб.

Нагадаємо, в Єгипті ослаблять карантин. У кожному готелі також повинна бути клініка з лікарем.