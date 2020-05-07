94-річного екс-президента Франції д’Естена звинуватили в сексуальних домаганнях

У сексуальних домаганнях звинуватили колишнього президента Франції 94-річного Валері Жискар д’Естена.

Такі звинувачення висунула журналістка одного з німецьких телеканалів Анн-Катрін Штрак.

За її словами, в Парижі в 2018 році під час інтерв’ю він кілька разів поклав руку їй на сідниці і на вухо побажав солодких снів.

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Журналістка повідомила про це керівництву, яке провело розслідування. З’ясувалося, що Штрак говорить правду.

У березні 2020 року журналістка подала скаргу в прокуратуру Парижа. У той же час представник д’Естена заявив, що той не пам’ятає зустрічі.

До речі, у Франції хірурга Жоеля Лу Скуарнека підозрюють в домаганнях і згвалтуванні близько 350 дітей протягом 30 років.

Джерело: Le Monde