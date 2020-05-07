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Факти / Світ

Друга хвиля коронавірусу може прийти за декілька місяців – ООН

Друга хвиля Covid-19 загрожує Європі та США за декілька місяців, якщо не допомогти бідним країнам подолати епідемію.

– Ніхто не в безпеці, поки все не в безпеці, – заявив заступник генсекретаря ООН Марк Лоукок.

За його словами, багато країн з низьким рівнем доходу можуть зустріти пік поширення коронавірусу в найближчі три-шість місяців, але вливання екстреної допомоги їм необхідне протягом найближчих тижнів.

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– Країни, в яких ми працюємо, мають потенціал виступати в ролі резервуарів для вірусу, якщо не докласти значних зусиль для стримування інфекції в тих місцях, – сказав Лоукок.

Нагадаємо, учені виявили новий штам коронавірусу, який може бути більш заразним, ніж ті, які поширювалися на початку пандемії.

Джерело: Usa Today

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