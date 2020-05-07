За останню добу у світі зареєстрували 90 421 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 6 592 осіб.

Станом на 6 травня 2020 року коронавірусом у світі хворіє 3 753 112 особи. Померли від Covid-19 263 831 особа, одужали 1 303 146 осіб.

Найбільше поширення коронавірусної інфекції Covid-19 зафіксовано в США (заражених – 1 204 351, померло – 71 064), Іспанії (заражених – 219 329, померло – 25 613), Італії (заражених – 213 013, померло – 29 315).

Карта поширення коронавірусу Covid-19 онлайн

5 країн з найвищою кількістю заражень на коронавірус

Найбільше інфікованих на Covid-19:

США – 1 228 603;

Іспанія – 220 325;

Італія – 214 457;

Велика Британия – 202 359;

Франція – 174 224.

5 країн з найвищою смертністю від коронавірусу

Найбільша смертність від Covid-19:

США – 71 064;

Іспанія – 25 613;

Італія – 29 315;

Велика Британія – 29 501;

Франція – 25 537.

5 країн з найбільшим приростом хворих на коронавірус за добу

Найбільший приріст хворих на Covid-19:

США – +25 459;

Бразилія – +11,896;

Росія – +10 559;

Велика Британія – +6 111;

Франція – +3 640.

Як розвивалася епідемія коронавірусу в світі

Перший випадок захворювання Covid-19 було зафіксовано в Китаї наприкінці грудня 2019 року. Наступною країною, де виявили коронавірус став Таїланд. Інфекцію виявили у 61-річної китаянки, яка приїхала з Уханя.

Далі коронавірус поширився у східних країнах, в Європі, США і Канаді. У деяких випадках встановлено, що хворі не відвідували Китай.

Тоді ж у перші дні лютого на Філіппінах зафіксували перший летальний результат від нової інфекції.

Інфекція поширилася на всіх континентах, за винятком Антарктиди.

Спочатку захворювання іменувалося 2019 nCoV, а 11 лютого 2020 року отримала назву нової коронавірусної пневмонії (Covid-19).

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Україні зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Було інфіковано чоловіка, який 26 лютого повернувся до України з дружиною з подорожі до Італії. Як поширюється коронавірус в Україні: карту і статистку можна знайти на сайті Факти ICTV.