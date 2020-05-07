У Білорусі станом на четвер, 7 травня, лабораторно підтвердили 20 168 випадків коронавірусної інфекції.

Водночас, загальна кількість хворих на Covid-19 становить 8,7% від кількості проведених тестів.

– Всього проведено 229 466 тестів, – зазначили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також від вірусу одужали і виписані 5 067 пацієнтів.

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Однак за весь період поширення коронавірусу на території країни померли 116 пацієнтів з низкою хронічних захворювань.

Раніше МЗС Білорусі позбавило акредитації знімальну групу російського Першого каналу після сюжету про ситуацію з коронавірусом у країні.

Джерело: Белта