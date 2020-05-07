Ліки від коронавірусу: в Туреччині розробили препарат TR-C19

У Туреччині розробили препарат TR-C19 для лікування коронавірусу.

Ліки, які розробила компанія VSY Biotechnology у співпраці з Університетом медичних наук Стамбула, показали свою ефективність в лабораторних умовах.

За словами ректора університету Джевдету Ердола, проект підійшов до стадії клінічних випробувань.

– Зараз ми готові до тестування на добровольцях з діагнозом Covid-19, – сказав він.

Наразі очікується дозвіл тестування від Міністерства охорони здоров’я Туреччини.

До речі, всього в світі зафіксували 3 781 896 випадків Covid-19. На першому місці за кількістю інфікованих США, де захворіло 1 231 943 осіб.

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На другому місці Іспанія, де захворіли 220 325 осіб. На третьому опинилася Італія. В країні виявили 214 457 випадків Covid-19.

До речі, Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що країни, які поспішають вийти з карантину, можуть повторно повернутися до жорских обмежувальних заходів.

Джерело: Anadolu