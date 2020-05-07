Сім фейків у сюжеті: Білорусь позбавила російських журналістів акредитації

МЗС Білорусі позбавило акредитації знімальну групу російського Першого каналу після сюжету про ситуацію з коронавірусом у країні.

Комісія позбавила акредитації двох співробітників телеканалу через поширення інформації, що не відповідає дійсності.

– Як суверенна країна, Білорусь має право захищати своїх громадян не тільки медично, а й інформаційно, наприклад, від брехні і фейків, яких в одному сюжеті сім штук, – підкреслив журналіст білоруського каналу.

Читайте: Лукашенко порадив боротися з коронавірусом спортом і сметанним маслом

У посольстві Росії в Білорусі ситуацію не коментують, однак Перший канал підтвердив висилку свого кореспондента з Білорусі та позбавлення акредитації всієї знімальної групи телеканалу.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що не збирається скасовувати парад на 9 травня через пандемію коронавірусу.

За його словами, це емоційна, глибоко ідеологічна річ.

Джерело: Беларусь 1