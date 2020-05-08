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Факти / Світ

Дитину знайшли на дні колодязя: в Польщі під час пологів померла українка

У Польщі в містечку Чижев на північному сході країни під час домашніх пологів померла 25-річна українка, яка приїхала на сезонні роботи.

Швидку викликали на ферму, однак лікар констатував смерть дівчини. Це сталося через велику втрату крові.

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Загибле немовля знайшли 5 травня на дні колодязя, після скарг місцевих жителів на неприємний запах води.

До речі, раніше у селищі Пісочин в Харківській області 6-річний хлопчик грався на подвір’ї будинку, випадково засунув голову в петлю та завис на мотузці.

Джерело: gostynin24

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