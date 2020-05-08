Коронавірус у світі продовжує лютувати, але вчені далі досліджують хворобу та шукають нові ліки проти нього.

За минулу добу коронавірусна статистика зросла на 95 217 випадків заражень на Covid-19 і 5 566 смертей від хвороби.

Факти ICTV зібрали інформацію, що за тиждень нового вдалось дізнатись вченим про коронавірус.

Україна

В Україні проводять клінічні випробування українських ліків для боротьби з коронавірусом Біовен. Їх тестують у п’ятьох медичних закладах за добровільної згоди пацієнтів, повідомила заступник міністра МОЗ Ірина Микичак.

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Дослідження коронавірусу у світі

У Науковому центрі при нью-йоркській мережі лікарень Mount Sinai заявили, що антитіла виробляються майже у всіх пацієнтів, які перехворіли на коронавірус.

Вчені у Китаю виявили коронавірус у спермі деяких видужуючих пацієнтів і тих, хто перебуває на гострій стадії хвороби. Про це йдеться в дослідженні, яке опубліковано в найбільшому медичному журналі JAMA Network.

У Великій Британії дослідження показало, що люди африканського і близькосхідного походження в 1,6 – 1,8 раз частіше хворіють коронавірусом, ніж європеоїди.

Результати визначили за віком, станом здоров’я та рівнем життя. В чому полягає расова відмінність не ясно, кажуть вчені. Одне з можливих пояснень – хворі працюють на роботах, де потрібен контакт із іншими людьми. Відповідно ризик захворіти вищий.

Дослідники Кембриджського університету з’ясували, що Covid-19 має три різні типи. Кожен притаманний тільки певному регіону:

тип А – Австралія і США;

тип B – Східна Азія;

тип С – Європа.

Рівень смертності серед чоловіків виявився в два рази вище, ніж у жінок. Про це пише The Times з посиланням на дослідження, яке охопило історії хвороби 1,7 млн пацієнтів.

Як повідомляли Факти ICTV, у всьому світі розробляється близько 70 вакцин проти коронавірусу, однак лише декому вдалося наблизити свої дослідження на етап, коли можна проводити випробування на людях.