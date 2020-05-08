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Трамп закликав позбавити Пулітцерівської премії авторів статті про змову з РФ

Американський лідер Дональд Трамп вимагає видання The Washington Post та The New York Times відмовитись від Пулітцерівської премії за матеріали про втручання РФ у вибори президента США у 2016 році.

Президент США зробив таку заяву після того, як проти його екс-помічника Майкла Флінна закрили кримінальну справу.

 – Вони не журналісти, а шахраї. Усі вони мають повернути Пулітцерівську премію, тому що помилились. Пулітцерівський комітет або будь-хто інший, хто вручає такі призи, якщо не заберуть премії назад, будуть осоромлені, — сказав Трамп.

Пуліцерівську премію напередодні отримали співробітники видання The New York Times, які написали серію з восьми матеріалів про путінський режим у Росії.

Читайте: За репортаж про вбивство в Україні та статті про Путіна: NYT отримала Пулітцерівську премію

У репортажах розповідалося про ймовірне втручання Російської Федерації у вибори США та у справи інших країн,зокрема Африки, Європи та Близького Сходу.

Серед них є матеріали про вбивство українського військового Івана Мамчура у 2016 році на замовлення Федеральної служби безпеки Росії у Рівному та  про отруєння болгарського бізнесмена Еміліяна Гебрева.

Нагадаємо, що Пулітцерівська премія – це одна з найпрестижніших нагород в Америці у сфері літератури, журналістики, музики й театру, яка щорічно вручається з 1917 року.

Джерело: The Washington Time

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