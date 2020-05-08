У Росії за останню добу майже 10,7 тис. осіб захворіли на Covid-19, 98 – померли, 2,8 тис. – одужали.

Станом на 8 травня 2020 року в країні зареєстрували 187 859 випадків коронавірусу у 85 регіонах.

– За останню добу у Росії 10 699 підтверджених випадків коронавірусу у 83 регіонах, – йдеться у повідомленні оперативного штабу.

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З нових випадків 5 846 – у Москві, 918 – у Московській області, 375 – у Санкт-Петербурзі, 276 – у Нижньогородській області, 155 – у Свердловській області.

За весь період у Росії від коронавірусу померли 1 723 особи, одужали – 26 608 осіб. Тестували на вірус майже 5 млн. громадян РФ.

Нагадаємо, через коронавірус у Росії три лікаря стрибнулия з вікна. Двоє з них загинули, третій – у важкому стані.

Джерело: Росспоживнагляд