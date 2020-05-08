Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату Ремдесивір для лікування хворих на коронавірус з важкими симптомами.

Дослідники з США минулого тижня опублікували кілька хороших новин про можливе лікування Covid-19 цими ліками.

Це дало їм можливість припустити, що експериментальний препарат може допомогти пацієнтам швидше одужати від інфекції.

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Тому міністерство охорони здоров’я і соціального забезпечення Японії дало спеціальне схвалення на препарат, розроблений американською компанією Gilead Pharmaceutical, через три дні після подачі заявки на затвердження.

Нагадаємо, раніше препарат Ремдесивір схвалили для лікування коронавірусу в США.