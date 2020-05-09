За останню добу в світі зареєстрували 94 тис. нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Станом на ранок 9 травня в усьому світі 3 939 119 осіб захворіли на коронавірус. З них 274 917 людей померли.

Найбільше поширення коронавірусної інфекції Covid-19 зафіксовано в США (заражених – 1 283 829), Іспанії (заражених – 222 857, померло – 26 299), Італії (заражених – 217 185, померло – 30 201).

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Карта поширення коронавірусу Covid-19 онлайн

5 країн з найвищою кількістю заражень на коронавірус

Найбільше інфікованих на Covid-19:

США – 1 283 829;

Іспанія – 222 857;

Італія – 217 185;

Велика Британія – 212 629;

Росія – 187 859;

5 країн з найвищою смертністю від коронавірусу

Найбільша смертність від Covid-19:

США – 77 180;

Велика Британія – 31 316;

Італія – 30 201;

Іспанія – 26 299;

Франція – 26 233.

5 країн з найбільшим приростом хворих на коронавірус за добу

Найбільший приріст хворих на Covid-19:

США – +24 826;

Росія – +11 231;

Бразилія – +5 756;

Великобританія – +5 614;

Іспанія – +3 173;

Як розвивалася епідемія коронавірусу в світі

Перший випадок захворювання Covid-19 було зафіксовано в Китаї наприкінці грудня 2019 року. Наступною країною, де виявили коронавірус став Таїланд. Інфекцію виявили у 61-річної китаянки, яка приїхала з Уханя.

Далі коронавірус поширився у східних країнах, в Європі, США і Канаді. У деяких випадках встановлено, що хворі не відвідували Китай.

Тоді ж у перші дні лютого на Філіппінах зафіксували перший летальний результат від нової інфекції.

Інфекція поширилася на всіх континентах, за винятком Антарктиди.

Спочатку захворювання іменувалося 2019 nCoV, а 11 лютого 2020 року отримала назву нової коронавірусної пневмонії (Covid-19).

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Україні зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Було інфіковано чоловіка, який 26 лютого повернувся до України з дружиною з подорожі до Італії. Як поширюється коронавірус в Україні: карту і статистку можна знайти на сайті Факти ICTV.