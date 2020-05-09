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Факти / Світ

У Білорусі кількість хворих на Covid-19 перевищила 22 тис., за добу – 951 випадок

У Білорусі за добу зафіксували 951 випадок коронавірусу, загальна кількість заражених становить 22 051.

Тож, порівняно з 8 травня, коли підтвердили 933 випадки, кількість хворих продовжує зростати.

Крім того, станом на 9 травня від Covid-19 у Білорусі померли 126 осіб, одужали 6 050 пацієнтів.

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Також у міністерстві охорони здоров’я повідомили, що всього було проведено 251 771 тестів на коронавірусну інфекцію.

Кількість підтверджених випадків становила 8,8% від загальної кількості проведених тестів.

Нагадаємо, попри таку ситуацію 9 травня у Білорусі пройшов парад з нагоди Дня перемоги, у якому взяли участь понад 3 тис. військовослужбовців і місцеві жителі.

Джерело: Стоп Covid

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