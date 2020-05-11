У Криму видаватимуть житло силовикам, які після окупації перейшли на сторону РФ

Володимир Путін розпорядився підготувати указ, який передбачає видачу житла особам, які до окупації Росією Криму працювали в українських правоохоронних органах півострова, а потім прийняли російське громадянство.
Про це йдеться на офіційному сайті Кремля.
Доручення Путін дав після зустрічі з “представниками громадськості Криму та Севастополя”.
Житлом хочуть забезпечити тих, хто перебуває у скрутному становищі і потребує його.
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– Проект указу передбачає вирішення питання, пов’язаного із забезпеченням житловими приміщеннями громадян РФ, звільнених зі служби в правоохоронних органах України з правом на пенсію, що проходили службу в Республіці Крим і Севастополі.
Також житло видаватимуть тим, хто потребує його за місцем служби до 18 березня 2014 року, — йдеться на сайті Кремля.
Указ доручили підготувати уряду, МВС Росії та Росгвардії.
До слова, президент Росії Володимир Путін оголосив про пом’якшення карантину у країні з 12 травня, при тому що 11 травня РФ вийшла на третє місце у світі за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом Covid-19.