У Криму видаватимуть житло силовикам, які після окупації перейшли на сторону РФ

Володимир Путін розпорядився підготувати указ, який передбачає видачу житла особам, які до окупації Росією Криму працювали в українських правоохоронних органах півострова, а потім прийняли російське громадянство.

Про це йдеться на офіційному сайті Кремля.

Доручення Путін дав після зустрічі з “представниками громадськості Криму та Севастополя”.

Житлом хочуть забезпечити тих, хто перебуває у скрутному становищі і потребує його.

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– Проект указу передбачає вирішення питання, пов’язаного із забезпеченням житловими приміщеннями громадян РФ, звільнених зі служби в правоохоронних органах України з правом на пенсію, що проходили службу в Республіці Крим і Севастополі.

Також житло видаватимуть тим, хто потребує його за місцем служби до 18 березня 2014 року, — йдеться на сайті Кремля.