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Ілон Маск відкрив завод Tesla в Каліфорнії всупереч забороні місцевої влади

Ілон Маск відкрив завод Tesla в Каліфорнії не дивлячись на заборону місцевої влади.

Попросив заарештувати його в разі, якщо на фабрику прийде поліція.

– Tesla сьогодні відновлює виробництво, всупереч розпорядженням округу Аламеда. Я сам буду перебувати на заводі. Тому в разі, якщо когось заарештують, то тільки мене, – написав він у себе в Twitter.

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В іншому записі він зазначив, що Каліфорнія вже схвалила відкриття всіх інших автокомпаній в США, проте його завод виділили окремо. Він назвав ситуацію заплутаною.

Нагадаємо, Ілон Маск виступив проти карантинних обмежень у США через пандемію коронавірусу та заявив, що вони порушують конституційні права людей.

Джерело: Ілон Маск

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