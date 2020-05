Ілон Маск відкрив завод Tesla в Каліфорнії всупереч забороні місцевої влади

Ілон Маск відкрив завод Tesla в Каліфорнії не дивлячись на заборону місцевої влади.

Попросив заарештувати його в разі, якщо на фабрику прийде поліція.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020