Ілон Маск відкрив завод Tesla в Каліфорнії всупереч забороні місцевої влади

Ілон Маск відкрив завод Tesla в Каліфорнії не дивлячись на заборону місцевої влади.

Попросив заарештувати його в разі, якщо на фабрику прийде поліція.

– Tesla сьогодні відновлює виробництво, всупереч розпорядженням округу Аламеда. Я сам буду перебувати на заводі. Тому в разі, якщо когось заарештують, то тільки мене, – написав він у себе в Twitter.

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Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

В іншому записі він зазначив, що Каліфорнія вже схвалила відкриття всіх інших автокомпаній в США, проте його завод виділили окремо. Він назвав ситуацію заплутаною.

Yes, California approved, but an unelected county official illegally overrode. Also, all other auto companies in US are approved to resume. Only Tesla has been singled out. This is super messed up! — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Нагадаємо, Ілон Маск виступив проти карантинних обмежень у США через пандемію коронавірусу та заявив, що вони порушують конституційні права людей.

Джерело: Ілон Маск