Лукашенко порадив безробітним білорусам шукати неулюблену роботу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив співвітчизникам, що втратили роботу через коронавірус, шукати будь-яку роботу.

Про це заявив під час наради про соціальну підтримку окремих категорій громадян.

– Підтримуватимемо тих громадян, які сьогодні потребують цього. Якщо людина втратила роботу, то вакансій досить, в тому числі в Мінську. У цей непростий час, людина повинна спокійно жити, влаштувавшись на іншу роботу. Можливо, не зовсім прийнятну і улюблену, – заявив Лукашенко.

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При цьому Лукашенко зажадав збереження трудових колективів в поточних умовах.

– Всіляко потрібно зберегти трудові колективи. Це моя вимога залишається непохитним, – підкреслив він.

Як писали Факти ICTV, 9 травня 2020 року в Мінську відбувся грандіозний парад із використанням військової техніки.

Незважаючи на пандемію коронавірусу, у столиці Білорусі у цей день зібрався натовп, більшість людей були без захисних засобів.

Джерело: БелТА