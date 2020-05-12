В Естонії виявили дві мутації коронавірусу, які не зустрічаються в інших країнах.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Тартуського університету.

– Було виявлено вісім мутацій, які присутні й в інших країнах, а також дві мутації, які поки зафіксували лише в Естонії, – йдеться у матеріалі.

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Науковці країни планують проаналізувати повний геном вірусу, а також вивчити маршрути його поширення в Естонії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у березні 2020 року Естонія оголосила про початок економічної кризи. За словами влади країни, такого падіння економіки не спостерігалося з 2008 року.

Джерело: Тартуський університет