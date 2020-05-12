З 1 червня Сербія відкриває кордони з чотирма країнами

З 1 червня Сербія відкриває кордони з Північною Македонією, Албанією, Боснією і Герцеговиною та Чорногорією.

Таке рішення ухвалив уряд Сербії. Для в’їзду в країну знадобиться швидкий тест на коронавірус або два тижні ізоляції.

Раніше кордони Сербії закрили 15 березня, коли через коронавірус в країні ввели надзвичайний стан.

До речі, в світі зафіксували 4 229 074 випадків коронавірусу. На першому місці за кількістю інфікованих США, де захворіло 1 356 037 людей.

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На другому місці опинилася Росія. Там зафіксували 232 243 випадки коронавірусу.

Третю позицію займає Велика Британія. В країні 227 736 випадків Covid-19.

Водночас Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС продовжити тимчасове обмеження на необов’язкові поїздки до Євросоюзу ще на 30 днів, до 15 червня.