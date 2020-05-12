PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

З 1 червня Сербія відкриває кордони з чотирма країнами

З 1 червня Сербія відкриває кордони з Північною Македонією, Албанією, Боснією і Герцеговиною та Чорногорією.

Таке рішення ухвалив уряд Сербії. Для в’їзду в країну знадобиться швидкий тест на коронавірус або два тижні ізоляції.

Раніше кордони Сербії закрили 15 березня, коли через коронавірус в країні ввели надзвичайний стан.

До речі, в світі зафіксували 4 229 074 випадків коронавірусу. На першому місці за кількістю інфікованих США, де захворіло 1 356 037 людей.

Читайте: 200 українських заробітчан спецрейсом вилетіли до Фінляндії

На другому місці опинилася Росія. Там зафіксували 232 243 випадки коронавірусу.

Третю позицію займає Велика Британія. В країні 227 736 випадків Covid-19.

Водночас Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС продовжити тимчасове обмеження на необов’язкові поїздки до Євросоюзу ще на 30 днів, до 15 червня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка