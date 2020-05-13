Словенія скасувала заборону на авіасполучення з іншими країнами, яка була чинна з 17 березня 2020 року через поширення коронавірусу.

Але до 12 червня зберігається заборона на посадку літаків в аеропорти місцевого значення, що прибули з-за кордону.

Про це йдеться у підсумковому протоколі сесії кабінету міністрів Словенії.

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– Заборона на здійснення міжнародних повітряних перевезень як з території Євросоюзу, так і з третіх країн у міжнародні аеропорти Словенії, більше не є необхідною мірою, – зазначається у документі.

Від початку пандемії коронавірусу словенська влада заборонила регулярні авіаперевезення, залізничне та автобусне перевезення. Перетнути кордон можна було лише через обмежену кількість прикордонних переходів, на кожному з яких обладнаний спеціальний пункт санітарного контролю.

В’їзд з-за кордону був дозволений лише громадянам та власникам словенської посвідки на проживання, які мали пройти 7-денну самоізоляцію. Виняток становлять вантажні перевезення, що доставляють товари з сусідніх країн.

Сезонні робітники та іноземні власники земельних ділянок у Словенії могли звернутися до влади за спеціальним дозволом на в’їзд.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України встановить граничні тарифи на авіаційні перевезення для повернення українських громадян з-за кордону.