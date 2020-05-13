Здоров’я відновлюється після коронавірусу 10 років – Bloomberg

У всьому світі від коронавірусу вилікувалося понад мільйон людей. Однак після захворювання багато пацієнтів скаржаться на сонливість, задуху і біль в тілі.

В Ухані і Гонконгу провели дослідження і з’ясували, що люди, які видужали від корона вірусу можуть зіткнутися з проблемами легенів, серця і печінки. Також від вірусу можуть страждати й інші органи.

З’ясувалося, що такі наслідки можуть залишитися на більш ніж 10 років.

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На думку британського лікаря, який лікував прем’єр-міністра Бориса Джонсона, коронавірус може змінити глобальну систему охорони здоров’я.

– Те, якими будуть ці хронічні проблеми і як багато пацієнтів будуть страждати від них, буде мати наслідки як для самих хворих, так і для лікарів, і для всієї системи охорони здоров’я, – сказала епідеміолог з Університету Північної Кароліни Кімберлі Пауерс.

Медики в Гонконзі також з’ясували, що у половини пацієнтів, що видужали, легені функціонували гірше норми. Аналіз зразків крові, осіб, що видужали від коронавірусу з міста Ухань показав, що вони так і не змогли одужати повністю.

За словами лікарів медичного центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, хронічні ускладнення серця можуть розвинутися навіть після одужання в результаті постійного запального процесу.

Щоб вчасно виявити Covid-19 і звернутися за допомогою до медиків, варто знати симптоми коронавірусу.