Франція готується до можливого повернення жорсткої ізоляції

Гіпотеза повернення Франції до жорсткої ізоляції обговорювалася на засіданні ради міністрів, де був присутній президент країни Еммануель Макрон.

Представник уряду Сібет Ндіай повідомила, що оцінюючи ситуацію на третій день з початку виходу країни з ізоляції, президент не поспішає називати це перемогою, але вважає обраний шлях правильним.

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Однак Макрон наголосив, що владі потрібно приготуватися до трьох імовірних моментів, коли може виникнути необхідність вдатися до повторної ізоляції.

Перша така ймовірність може з’явитися в кінці травня-початку червня після довгих вихідних католицького свята П’ятидесятниці.

Другим тривожним періодом є майбутній сезон відпусток і очікувані поїздки французів за кордон.

Третій момент не окреслений часом – це раптова деградація епідеміологічної обстановки.

За словами Ндіай, президент Макрон закликав уряд озброїтися на випадок такої перспективи.

До речі, через коронавірус французи можуть не поїхати відпочивати за кордон чи до інших країн ЄС під час літніх відпусток.

За словами президента країни Еммануеля Макрона, говорити про відновлення туризму у Франції поки зарано.

Джерело: BFMTV