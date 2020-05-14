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Факти / Світ

Коронавірус в США: Трамп пояснив велику кількість випадків

У США провели понад 10 млн тестів на коронавірус.

Про це на брифінгу заявив президент США Дональд Трамп.

– Десять мільйонів. Ми встановили рекорд всіх часів, – сказав Трамп.

Також він зазначив, що високі показники випадків коронавірусу пов’язані насамперед з великою кількістю тестування.

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Станом на 14 травня в США зафіксували 1 390 406 випадків коронавірусу. З них померли 84 119 осіб, а одужали – 243 430.

Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп не вважатиме, що штати відновилися після карантину через коронавірус, якщо в них не відкриті школи.

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