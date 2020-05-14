Коронавірус в США: Трамп пояснив велику кількість випадків

У США провели понад 10 млн тестів на коронавірус.

Про це на брифінгу заявив президент США Дональд Трамп.

– Десять мільйонів. Ми встановили рекорд всіх часів, – сказав Трамп.

Також він зазначив, що високі показники випадків коронавірусу пов’язані насамперед з великою кількістю тестування.

Читайте: Освіта під час карантину: як проходить навчання в різних країнах світу

Станом на 14 травня в США зафіксували 1 390 406 випадків коронавірусу. З них померли 84 119 осіб, а одужали – 243 430.

Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп не вважатиме, що штати відновилися після карантину через коронавірус, якщо в них не відкриті школи.