Під шаром снігу: на Чукотці знайшли мертвими двох неповнолітніх братів

Двох неповнолітніх братів знайшли мертвими недалеко від будинку в селищі Берінговский Чукотського автономного округу.

Йдеться про хлопчиків 2012 і 2014 років народження, які 12 травня пішли на прогулянку. Коли в призначений час сини не повернулися додому, батьки звернулися в поліцію.

За даними слідчих, тіла загиблих виявили під шаром снігу ввечері 13 травня неподалік від будинку. У пошуковій операції брали участь співробітники УМВС та Росгвардіі.

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В цілому дітей розшукували 59 осіб.

Для встановлення причин смерті дітей призначені судово-медичні експертизи. З’ясовуються обставини події, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Нещодавно в одній з квартир селища Слобожанське в Дніпропетровській області медики виявили труп 2-річної дитину.