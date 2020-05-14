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Факти / Світ

У США через коронавірус 27 млн людей можуть втратити медстраховку

У США через втрату роботи в зв’язку з коронавірусом можуть залишитися без медичного страхування 27 млн осіб.

Більшість співробітників в США застраховані через роботодавця, однак після втрати роботи страховий договір може бути недійсним.

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За словами експертів, на державну допомогу зможе сподіватися тільки 21 млн безробітних.

Наразі США посідає першу позицію за кількістю інфікованих коронавірусом. В країні зафіксували 1 390 746 випадків Covid-19.

Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп не вважатиме, що штати відновилися після карантину через коронавірус, якщо в них не відкриті школи.

Джерело: CNN

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