Європарламент спростив візовий режим з Білоруссю

Європарламент ухвалив спрощену процедуру візового режиму з Білоруссю та угоду щодо реадмісії осіб, які перебувають без дозволу.

Візову угоду 13 травня у Брюсселі підтримали 634 євродепутати, 48 – були проти. За угоду про реадмісію проголосували 560 євродепутатів, 117 висловилися проти, а 13 утрималися.

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Спрощення візового режиму передбачає взаємне полегшення візових процедур для широкої категорії громадян та зниження збору. Також буде забезпечено право громадян звертатись за отриманням віз до посольств європейських країн та візових центрів.

Для низки категорій осіб перелік необхідних документів скоротять. Це стосуватиметься бізнесменів, водіїв транспорту для міжнародних перевезень, журналістів, а також людей, які вирушають до ЄС із науковою чи творчою метою.

Вартість візи для білорусів знизиться до €35. Рішення про її видання ухвалюватимуть до 10 днів, проте у разі додаткової перевірки строк зросте до 30 днів. У невідкладних випадках заяву розглядатимуть до двох робочих днів, а візовий збір становитиме €70.

Білоруська віза для громадян Європейського Союзу здешевшає до €35. Також буде збільшено перелік підстав для видавання безкоштовних віз в некомерційних цілях. Термін перебування іноземців у Білорусі збільшиться з 90 днів на рік до 180 днів.

Згідно з угодою про реадмісію, Білорусь повинна погоджуватись приймати своїх громадян, якщо вони не мають дозволу перебувати в ЄС або якщо вони втратили таке право. Це ж стосується неповнолітніх дітей та членів подружжя таких осіб.

Також Білорусь має приймати громадян третіх країн або осіб без громадянства, які не мають права перебувати на території ЄС, якщо у них на момент в’їзду до Євросоюзу була віза чи дозвіл на проживання у Білорусі.

Документи набудуть чинності у перший день другого місяця після повідомлення про завершення процедур ратифікації.

Раніше Факти ICTV писали, що Польща розпочала видавати робочі візи українцям з 29 квітня.

Джерело: DW