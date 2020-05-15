Іранським спортсменам заборонили змагатися з ізраїльтянами

Іранським спортсменам законодавчо заборонили змагатися з ізраїльтянами. Відповідний законопроект ухвалив парламент Ісламської республіки.

– У нас є ідеологічні принципи, згідно з якими сіоністський режим (Ізраїль) не визнається суверенною державою і, відповідно, ніякі спортивні змагання проти нього проводитися не будуть, – заявив глава спортивного комітету іранського парламенту Мохаммед Азізі.

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Він додав, що якщо це буде призводити до дискваліфікації іранських спортсменів або команд, вони будуть залишатися в дискваліфікації.

Азізі впевнений, що ідеологічні принципи країни, важливіші спортивних змагань.

До слова, Іран і раніше вже забороняв своїм спортсменами змагатися з ізраїльтянами, вважаючи це жестом солідарності з палестинцями. Однак спортсменам через це не раз доводилося терпіти санкції.

Раніше Факти ICTV писали, що під час навчань в Оманській затоці іранський есмінець Jamaran помилково вцілив ракетою у дружнє військове судно Konarak.

Джерело: Etemad