Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша у парламенті зазначив, що уряд країни може оголосити про подолання пандемії коронавірусу наприкінці травня.

– Словенія стримала епідемію. Сьогодні вона має найкращий епідеміологічний статус у Європі, – сказав Янез Янша.

Також він підкреслив, що ключові заходи щодо стримування залишаться чинними, але одне головне обмеження було знято: громадяни ЄС зможуть перетинати кордон, хоча із застереженнями.

Читайте: Словенія скасувала заборону на авіасполучення

Прем’єр-міністр Словенії зауважив, що швидкі дії уряду врятували десятки життів після того, як вони зіткнулися з порожніми запасами захисних засобів.

У Словенії зафіксовано 1 464 випадки коронавірусу, з них – 103 летальні. Наразі лише 32 особи з діагнозом Covid-19 перебувають у лікарнях, з них 7 у реанімації.

Нагадаємо, що станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 випадків зараження коронавірусом, за добу – 483.

Джерело: Total Slovenia News.