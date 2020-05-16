У Франції затримали спонсора геноциду в Руанді Фелісьєна Кабугу

16 травня у Франції заарештували спонсора геноциду в Руанді Фелісьєна Кабугу.

Він звинувачується в створенні формувань, причетних до винищення тутсі в 1994 році.

Фелісьєн Кабуга в 1994 році був власником радіостанції Вільне радіо і телебачення тисячі пагорбів.

Він використовував це для розпалювання етнічної ненависті між представниками народностей хуту і тутсі.

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Також для організації злочинів проти тутсі Кабуга організовував збір коштів. До речі, в 1997 році Міжнародний трибунал пред’явив йому звинувачення в геноциді і масовому винищенні людей.

Раніше Гаазький трибунал збільшив термін покарання до довічного ув’язнення лідера боснійських сербів 73-річному Радовану Караджичу.

Джерело: BFMTV