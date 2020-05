У Варшаві поліція розігнала мітинг проти карантину

На вихідних у польській столиці Варшаві пройшли мітинги, учасники яких вимагали скасувати карантинні заходи в країні.

Під час масових заходів відбулися сутички з правоохоронцями.

Водночас мітингувальники також скаржилися на застосування до них фізичної сили.

There have been further protests in Warsaw today against the government’s lockdown measures and alleged lack of support for businesses.

Like last week, police clashed with and detained some protesters, including an opposition senator, Jacek Bury pic.twitter.com/eLAU4Um7bR

— Notes from Poland ???????? (@notesfrompoland) May 16, 2020