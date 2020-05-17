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У Варшаві поліція розігнала мітинг проти карантину

На вихідних у польській столиці Варшаві пройшли мітинги, учасники яких вимагали скасувати карантинні заходи в країні.

Під час масових заходів відбулися сутички з правоохоронцями.

– Фіксувалися напади на офіцерів поліції. Через це правоохоронці використовували примусові методи, зокрема фізичну силу та сльозогінний газ, – розповіли у пресс-службі польської поліції.

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Водночас мітингувальники також скаржилися на застосування до них фізичної сили.

Нагадаємо, через коронавірус у Польщі сотні тисяч громадян перебувають на карантині. Водночас у країні уже почалося скасування карантинних заходів. У понеділок, 18 травня, Польща має увійти у черговий етап відновлення роботи закладів.

Джерело: Policja.pl

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