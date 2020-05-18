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Факти / Світ

Bloomberg: У Китаї через Covid-19 ізолювали понад 100 млн осіб

У китайській провінції Цзілінь в зв’язку зі спалахом коронавірусу ізолювали понад 108 млн осіб.

У цьому регіоні зафіксували лише 34 нових випадків коронавірусу. Однак місцева влада вирішила запобігти поширенню Covid-19 і закрити школи, а також автобусне і залізничне сполучення.

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До речі, зараз Китай займає 13 позицію. У країні зафіксували 84 054 випадки Covid-19.

На першому місці за кількістю хворих США, де захворіло 1 491 547 осіб. Другу позицію займає Росія. Там Covid-19 виявили у 290 678 осіб.

На третьому місці Велика Британія, де зафіксували 247 706 осіб.

Станом на ранок 18 травня в Україні зафіксовано 18 616 випадків коронавірусної інфекції, за добу – 325.

Джерело: Bloomberg

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