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Факти / Світ

У Швеції рекордна смертність за останні 27 років

У Швеції зафіксували рекорд смертності за останні 30 років.

Згідно з даними національного інституту статистичних даних, починаючи з 1993 року, в квітні померли 10,4 тис. осіб.

– Кількість загиблих в грудні 1993 року становила 11 057 проти 10 458 у квітні цього року, – йдеться в повідомленні.

Також вказується, що в січні 2000 року на 100 тис осіб померло 110,8 людини, що вище, ніж 101,1 людини в квітні цього року.

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До речі, зараз в Швеції зафіксували 30 377 випадків коронавируса. В країні вилікувався 4 971 чоловік, а померло – 3 698.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що коронавірус робить з організмом людини, який ВООЗ оголосив пандемією.

Джерело: The New York Times

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