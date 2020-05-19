У Білорусі від коронавірусу одужало 10 620 пацієнтів, які вже виписані з лікарень.

За останню добу було зафіксовано 936 випадків коронавірусної інфекції. Загалом на Covid-19 хворіє 31 508 осіб.

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За весь період у Білорусі було проведено 375 076 тестів на визначення позитивного результату інфікування коронавірусом.

На території Республіки померло 175 пацієнтів від коронавірусу, які мали супутні хронічні захворювання.

Нагадаємо, що в Україні станом на 19 травня зафіксовано 18 876 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 548 летальних, 5 632 пацієнти одужало.

За останню добу зафіксовано 260 нових випадків, 356 осіб одужали, 13 померли.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я Білорусі