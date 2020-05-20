Курортний сезон на Балі відновлять у жовтні

На Балі старт курортного сезону, швидше за все, почнеться в жовтні.

За прогнозами Міністерства туризму, відкриття курортного сезону можливо тільки після зниження кривої заражень в Індонезії.

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Через пандемію коронавірусу число іноземних туристів, які прибули в Індонезію, в березні скоротилося більш ніж на 60%.

Станом на 20 травня на Балі зафіксували 348 випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли чотири людини. Однак в Індонезії на коронавірус захворіли понад 16 тис. осіб.

Деякі країни вже поступово починають анонсувати відкриття курортного сезону. Так, скоро пускатимуть туристів Чорногорія, Греція, Туреччина і Грузія.

Нагадаємо, з 20 травня 2020 року українцям дозволили в’їжджати на територію Туреччини.

Джерело: The Jakarta Post