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Факти / Світ

Це знак честі: Трамп про перше місце США за кількістю хворих на Covid-19

Президент США Дональд Трамп стверджував, що це “знак честі”, що США мають найбільшу в світі кількість підтверджених інфекцій Covid-19.

– Я вважаю, що в певному сенсі це хороша річ, тому що це означає, що наші випробування набагато краще, – сказав він в Білому домі.

У понеділок Трамп провів своє перше засідання кабінету міністрів з моменту початку спалаху в США.

– Між іншим, ви знаєте, коли говорите, що ми ведемо справи, це тому що у нас більше випробувань, ніж у кого-небудь ще, – сказав він журналістам.

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Також він додав, що тому розглядає ситуацію як знак честі.

– Це велика данина тестуванню і всій роботі, виконаній багатьма професіоналами.

За даними Університету Джона Хопкінса, в США 1,5 млн випадків захворювання коронавірусом і майже 92 тис. випадків смерті.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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