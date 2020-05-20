Туристичний сезон у Греції відкриється з 15 червня, повідомив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у телезверненні до нації.

Він також зазначив, що в липні країна почне поступово відновлювати прямі закордонні рейси.

Зокрема, з 1 липня поступово почнуться прямі закордонні рейси за туристичними напрямками.

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Прем’єр Греції також зазначив, що не виключає, що туристів, які прибуватимуть в країну, проситимуть пройти тести на коронавірус.

Зі свого боку країна дотримуватиметься загальних санітарних протоколів.

Раніше Факти ICTV писали, що у липні Греція відкриє готелі для туристів.

Джерело: Iefimerida