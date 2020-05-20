Угорцям заборонили змінювати вказану від народження стать

Громадяни Угорщини більше не можуть протягом життя змінювати свою вказану від народження стать.

Парламент Угорщини ухвалив поправку до закону, яка практично лишає трансгендерів поза законом.

Цю поправку підтримали депутати партії ФІДЕС – Угорський громадянський союз, яку очолює прем’єр Віктор Орбан.

Читайте: За утиски у в’язницю: Швейцарія криміналізує гомофобію

Рішення угорського парламенту піддали критиці правозахисники.

– Це рішення відкидає Угорщину назад у середньовіччя, – заявив директор угорського відділення організації Amnesty International Девід Віг.

Він припустив, що ця поправка відкриє дорогу подальшій дискримінації трансгендерів та нападів на них.

До слова, Німеччина заборонила “лікувати” від гомосексуальності неповнолітніх.