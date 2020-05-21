Небезпека є: у ВООЗ попередили про можливість другої хвилі коронавірусу

У кожній країні, де була перша хвиля коронавірусу, можлива і друга.

Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Меліта Вуйнович.

За її словами, населення повинно дотримуватися запобіжних заходів і розуміти, що небезпека захворіти не пройшла, тому ризик заразитися коронавірусом все ще є.

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Вуйнович зазначає, що в разі зростання інфекції, кожна країна повинна буде вивчити свої можливості.

Представник ВООЗ нагадала про необхідність швидше ідентифікувати заражених і коло їх спілкування, після чого лікувати і спостерігати людей в ізоляції.

До речі, зараз в світі зафіксовано 4 996 634 випадків Covid-19. На першому місці за кількістю заражених США, де захворіло 1 551 853 особи.

Раніше Факти ICTV писали, що взимку в Європі може відбутись друга хвиля пандемії коронавірусу, яка за часом збігатиметься з іншими сезонними захворюваннями.