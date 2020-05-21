У глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова підозрюють коронавірус, нині він перебуває на лікуванні у Москві.

Симптоми у Кадирова з’явилися напередодні, однак він не одразу звернувся за допомогою, оскільки вважав, що це ГРВІ.

Згодом його стан погіршився. 20 травня чеченського лідера літаком доставили до столиці РФ і помістили в одну з кращих клінік.

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Лікарі виявили у глави Чеченської Республіки ураження легень. Коронавірус поки не підтвердили.

Нагадаємо, раніше ми писали, як підлітка в Чеченській Республіці змусили майже годину вибачатися за критику Кадирова.