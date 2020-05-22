Станом на 22 травня в світі зафіксовано понад 5 млн випадків коронавірусу. За останню добу на Covid-19 захворіли 112 573 особи.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 332 924 людини. Однак подолати хворобу вдалося 1 948 739 пацієнтам.
Країни з найбільшою кількістю хворих за день:
- США – 25 295;
- Бразилія – 18 508;
- Велика Британія – 9623;
- Німеччина – 3000;
- Росія – 2000.
Країни з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом:
- США – 1 577 147;
- Росія – 317 554;
- Бразилія – 310 087;
- Велика Британія – 252 246;
- Іспанія – 233 037.
Країни з найбільшою смертністю від Covid-19:
- США – 96 354;
- Велика Британія – 36 042;
- Італія – 32 486;
- Франція – 28 215;
- Іспанія – 27 940.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
За статистикою хворих Covid-19, Україна займає 33 позицію. У країні 19 706 підтверджених випадків. З них померли 579 пацієнтів, подолати хворобу змогли 6 227 осіб. Зараз в Україні на коронавірус хворіють 12 900 осіб.
Країни, де ввели пом’якшення карантину
У Німеччині вже працюють ресторани і великі торгові точки. Франція дозволила громадянам відвідувати магазини і кафе, а також будуть відритими середні школи. При цьому необхідно буде дотримуватися всіх санітарних умов.
У Швейцарії влада ухвалила рішення відкрити школи і дозволити людям виходити на вулицю без масок. У Греції туристичний сезон відкривається вже з 15 червня.
В Італії дозволили відвідувати родичів, проте поки тільки в межах свого регіону. Також Італія відновлює роботу аеропортів з 3 червня.
Нагадаємо, 21 травня в світі на коронавірус захворіло понад 4,9 млн осіб. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 328 115 пацієнтів.
Джерело: Університет Джонса Гопкінса