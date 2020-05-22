Станом на 22 травня в світі зафіксовано понад 5 млн випадків коронавірусу. За останню добу на Covid-19 захворіли 112 573 особи.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 332 924 людини. Однак подолати хворобу вдалося 1 948 739 пацієнтам.

Країни з найбільшою кількістю хворих за день:

США – 25 295;

Бразилія – 18 508;

Велика Британія – 9623;

Німеччина – 3000;

Росія – 2000.

Країни з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом:

США – 1 577 147;

Росія – 317 554;

Бразилія – ​​310 087;

Велика Британія – 252 246;

Іспанія – 233 037.

Країни з найбільшою смертністю від Covid-19:

США – 96 354;

Велика Британія – 36 042;

Італія – ​​32 486;

Франція – 28 215;

Іспанія – 27 940.

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За статистикою хворих Covid-19, Україна займає 33 позицію. У країні 19 706 підтверджених випадків. З них померли 579 пацієнтів, подолати хворобу змогли 6 227 осіб. Зараз в Україні на коронавірус хворіють 12 900 осіб.

Країни, де ввели пом’якшення карантину

У Німеччині вже працюють ресторани і великі торгові точки. Франція дозволила громадянам відвідувати магазини і кафе, а також будуть відритими середні школи. При цьому необхідно буде дотримуватися всіх санітарних умов.

У Швейцарії влада ухвалила рішення відкрити школи і дозволити людям виходити на вулицю без масок. У Греції туристичний сезон відкривається вже з 15 червня.

В Італії дозволили відвідувати родичів, проте поки тільки в межах свого регіону. Також Італія відновлює роботу аеропортів з 3 червня.

Нагадаємо, 21 травня в світі на коронавірус захворіло понад 4,9 млн осіб. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 328 115 пацієнтів.

Джерело: Університет Джонса Гопкінса