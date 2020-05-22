Москва відмовилася від пропозиції Мінська спільно розробляти ракетне озброєння та не надала полігон для його випробувань.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко та висловив думку, що його країні потрібно налагодити власне виробництво ракет.

– Не треба перед росіянами ставати на коліна. Це сигнал: якщо наш найближчий союзник мало того, що не погодився з нами ракету зробити, а полігон не надає, – слухайте, це питання, – сказав Лукашенко під час відвідування дослідно-випробувальної ділянки науково-виробничого ТОВ ОКБ ТСП в Мачулищах.

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Там білоруському лідеру повідомили про освоєння збірки китайських ракет та розробку власного озброєння, здатного вражати цілі на дальності до 300 км.

Нагадаємо, Лукашенко офіційно зареєструвався для участі у виборах президента Білорусі в 2020 році.

Джерело: Сайт президента