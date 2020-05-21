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Точно не соціальна дистанція! Пара зайнялася сексом на платформі метро

У мережі з’явився відеозапис із парою молодих людей, які вирішили зайнятися сексом на платформі метро в Нью-Йорку.

Хлопець і дівчина явно порушили правило про соціальне дистанціювання під час карантину, коли займалися непристойною справою на очах у очевидців.

Водночас захисні маски коханці надіти не забули.

Точно не соціальна дистанція! Пара зайнялася сексом на платформі метро

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Через спалах коронавірусу, який заразив 354 тис. осіб і вбив більше 23 тис. у штаті Нью-Йорк, місцева влада посилила заходи безпеки.

Нагадаємо, американський магазин секс-іграшок пожертвував свій запас медичних товарів місцевим лікарням.

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