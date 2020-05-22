ВООЗ не змогла зібрати усю суму на боротьбу з Covid-19

ВООЗ не змогла зібрати необхідну суму на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомив голова організації Тедрос Аданом Гебреісус.

Фонд ВООЗ зібрав тільки $800 млн, тоді як планувалося накопичити $1,7 млрд.

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– З початку пандемії ВООЗ працювала цілодобово для координації глобальної реакції на всіх трьох рівнях організації – надання технічних порад, каталізації політичної солідарності, активізації ресурсів, координації логістики та багато іншого, – заявив Гебреісус.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп виступив із жорстким ультиматумом та дав для ВООЗ 30 днів для реформування та істотних покращень, інакше США будуть змушені вийти зі складу організації.