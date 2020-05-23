За даними з Університету Джона Гопкінса, станом на 7.30 23 травня в світі зареєстровано вже 5 213 483 випадків коронавірусу.

За минулу добу в світі 111 059 нових випадків коронавірусу та 5 301 летальний випадок. Це найбільша кількість діагностованих за добу випадків коронавірусу від початку пандемії.

Новим епіцентром Covid-19 експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я назвали Південну Америку.

Міністерство охорони здоров’я Бразилії заявило, що в п’ятницю у країні було зареєстровано 20 803 нових випадків Covid-19, в результаті чого загальна кількість випадків захворювання в країні досягла 330 890.

США продовжують тримати сумне лідерство за кількістю випадків коронавируса.

Найбільше інфікованих коронавірусом у:

США – 1 601 434 (+ 24 147);

Бразилії – 330 890 (+ 20 803);

Росії – 326 448 (+ 8 894);

Великій Британії – (+ 3298);

Іспанії – 234 824 (+ 1787).

Найбільшу кількість смертей зафіксували в:

США – 96 007;

Великій Британії – 36 475;

Італії – 32 616;

Іспанії – 28 626.

Франції – 28 218;

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Україна перебуває на 33 місці в списку країн світу за кількістю інфікувань коронавірусом (20 148 випадків, дані станом на 22 травня).

У Китаї за минулу добу не було зареєстровано нових підтверджених випадків захворювання Covid-19 – вперше в країні не спостерігалося щоденного збільшення кількості випадків захворювання від початку пандемії у місті Ухань в кінці минулого року.

Влада Ісландії заявила про намір з понеділка послабити обмежувальні заходи, введені через поширення коронавірус. На території країни тільки дві людини лікуються від ускладнень, викликаних Covid-19.

Нагадаємо, 21 травня в світі на коронавірус захворіло 5 102 424 людини. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 332 924 пацієнти.

Джерело: Університет Джонса Гопкінса