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У Франції трансгендер стала мером

У Франції мером містечка Тіюа-ле-Марш’єнн вперше в історії країни стала офіційно визнана жінка-трансгендер – 55-річна Марі Куа.

За неї проголосували проголосували 14 муніципальних депутатів з 15, один утримався. 24 травня новий мер провела перше засідання за участю своєї команди в мерії.

Мер пообіцяла працювати для покращення життя у місті.

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До речі, через коронавірус французи можуть не поїхати відпочивати за кордон чи до інших країн ЄС під час літніх відпусток.

За словами президента країни Еммануеля Макрона, говорити про відновлення туризму у Франції поки зарано.

Джерело: La Voix du Nord

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