У Франції трансгендер стала мером

У Франції мером містечка Тіюа-ле-Марш’єнн вперше в історії країни стала офіційно визнана жінка-трансгендер – 55-річна Марі Куа.

За неї проголосували проголосували 14 муніципальних депутатів з 15, один утримався. 24 травня новий мер провела перше засідання за участю своєї команди в мерії.

Мер пообіцяла працювати для покращення життя у місті.

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Marie Cau est la première femme trans à être élue maire en France !⠀

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Ce samedi, elle est devenue maire du village de Tilloy-lez-Marchiennes dans les Hauts de France.⠀

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Source : La Voix du Nord du 23 mai. pic.twitter.com/8KcSgqjP7y — Le coin des LGBT+ (@lecoindeslgbt) May 23, 2020

До речі, через коронавірус французи можуть не поїхати відпочивати за кордон чи до інших країн ЄС під час літніх відпусток.

За словами президента країни Еммануеля Макрона, говорити про відновлення туризму у Франції поки зарано.

Джерело: La Voix du Nord