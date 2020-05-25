60 млн людей будуть на межі виживання. Як вплине криза на Україну та світ

За останнє століття глобальні економічні кризи зазвичай розпочиналися з краху на фінансових ринках. Коли раптово здувалася чергова біржова бульбашка.

Фондові індекси тоді втрачали десятки відсотків за лічені дні, активи стрімко дешевшали. А це вело до банкрутств і безробіття.

Нині все навпаки. Криза прийшла з реального виробничого сектору.

На вимушеному карантині перебували 3,5 млрд, тобто 40% населення планети. Найбагатші бізнесмени втрачали за один день пандемії мільярди. Утім, фондові ринки похитнулися, на відміну від попередньої кризи, не надовго.

Загалом, світові фінанси наразі почуваються краще, ніж економіка загалом. США та Євросоюз банально ввімкнули друкарські верстати.

У таких країнах, як наша, емісія грошей завжди спричиняла інфляцію та девальвацію. Але зі світовими валютами все інакше.

Український експорт, насамперед продовольство, дешевшає не так стрімко, як очікували. Але надто радіти не варто. Експерти попереджають: криза у світі лише починається.

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Італія скаржиться, що їй мало допомагають, німці, навпаки, вважають італійців неробами, не вартими допомоги.

В США, за оцінками експертів, уже зараз 43 млн безробітних. Вашингтон виділив на підтримку бізнесу безпрецедентні суми. Виділені на боротьбу з кризою трильйони не взялися нізвідки. Фактично американці позичили їх у майбутніх поколінь.

Девальвація може похитнути переважно не основні валюти.

За цим же сценарієм, великі проблеми очікують країни, які не здатні забезпечити суттєві фінансові вливання в економіку. І йдуть на штучне підвищення дефіциту бюджету. Зростає криза неплатоспроможності, через карантин на ринку надлишок товарів та продуктів, ціни на які падають. А дефляція не краще інфляції. До МВФ вже звернулися 150 країн з проханнями про допомогу.

Не виключені масові дефолти та банкрутства. А за ними зростання бідності та дефіцит продуктів.

Справжній бум переживає онлайн-торгівля. І не лише вона. В рази збільшився попит на дистанційну освіту.

Задля порятунку економіки уряд багатьох країн роздувають дефіцити бюджетів до небачених раніше масштабів. А це ймовірність дефолтів та ефекту доміно. За штучне зростання боргів розплачуватись нам доведеться роками.

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