Чи міг Covid-19 з’явитися у таємній лабораторії Китаю і хто відповість за спалах

Цунамі вірусу продовжує подорож планетою. Новим центром зараження цього тижня стала Латинська Америка. В Еквадорі загиблих ховають у картонних трунах. На друге місце у трагічному рейтингу вийшла Бразилія.

Тим часом у світі продовжують шукати першоджерела чуми XXI сторіччя. Але поки повісити усіх кажанів на Китай не вдається. Цього тижня понад 60 країн виступили за проведення міжнародного розслідування спалаху Covid-19.

Це сталося перед конференцією ВООЗ, яка давно працює у Піднебесній і мала б знати про початок розповсюдження зарази. Але ВООЗ і нині там, жодних визнань. В Китаї ініціативу розслідування відразу назвали “політичною атакою”. Але згодом таки погодилися на його проведення, щоправда з більш м’якими формулюваннями.

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Держсекретар США Майк Помпео виставив Китаю рахунок – 9 трильйонів доларів. Стільки Пекін має вкласти у боротьбу з коронарівурсом. Штати нині дійсно найбільше страждають від пандемії, кількість хворих перевищила вже 1,5 млн. Але ж в цьому є й вина Білого дому.

Позиція Пекіна – ми стримували вірус кілька місяців, вигравши для людства час. Чому ви ним не скористалися?

Трамп розглядає і можливість запровадження нових санкцій проти Китаю. Щоправда, велику торгівельну війну американська економіка, яка сама сильно постраждала від локдауну, на разі не потягне.

Відповідь Китаю на американську критику – так звана “маскова дипломатія” і підтримка своєї репутації на міжнародній арені, як переможця вірусу.

Вже доведено, що перші спалахи коронавірусу в Ухані відбулися у листопаді-грудні минулого року. За даними західних спецслужб і австралійської АСІС – Пекін знищував докази та зразки і арештовував лікарів, які насмілилися говорити про Covid.

Насторожує й те, що нульовим пацієнтом могла бути співробітниця спецлабораторії Уханського інституту вірусології, доля якої досі невідома. Саме в цьому інституті зберігається найбільша в світі колекція штамів коронавірусів від кажанів. Ще 5 років тому група науковців вірусолога Ші Чженлі зробила висновок, що віруси генетично схожі на SARS можуть передаватись від кажанів людині і не піддаються лікуванню.

Факти ICTV раніше писали про те, що виникнення коронавірусу: Китай погодився провести міжнародне розслідування.